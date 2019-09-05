За минувшие сутки, 4 сентября, вооруженные формирования РФ и ее наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.
Противник обстреливал позиции подразделений объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения. Кроме того, вел огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 6 обстрелов позиций объединенных сил:
дважды неподалеку Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
вблизи Опытного - из стрелкового оружия;
неподалеку Верхнеторецкого - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
вблизи Авдеевки - из минометов калибра 82 мм;
неподалеку Павлополя - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 6 обстрелов позиций объединенных сил:
вблизи Майорска по направлению «Шахта 6-7» - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
неподалеку Шумов по направлению «Шахта 6-7» - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
около Пивденного по направлению «Шахта им. Гагарина» - из вооружения БМП, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
в районе Зайцево - из стрелкового оружия;
неподалеку хутора Вольного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
вблизи Новгородского - из минометов калибра 82 мм.
За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб.
С начала текущих суток вооруженные формирования РФ и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений объединенных сил из запрещенного вооружения, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 1 обстрел позиций объединенных сил неподалеку Талаковка - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 2 обстрела позиций объединенных сил:
в районе Зайцево - из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
неподалеку Пивденного - из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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