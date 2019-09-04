На заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе достигнута договоренность о дальнейшем восстановлении устойчивой мобильной связи на всей территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

«В социально-экономической подгруппе достигнута договоренность о дальнейшем восстановлении устойчивой мобильной связи на всей территории Донбасса, в которой нуждаются мирные жители с обеих сторон линии соприкосновения», - написала она.



