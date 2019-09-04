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Глава Офиса президента Андрей Богдан официально не подавал заявление об увольнении с занимаемой должности. Не регистрировались в Офисе президента Украины и подписанные заявления других сотрудников, о чем публично заявлял президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом говорится в ответе ОПУ на информационный запрос Українських Новин.

«Поскольку указанные заявления не зарегистрированы в регистрационно-справочной базе Офиса Президента Украины и не были поданы официально, копии их не могут быть предоставлены в порядке Закона», - говорится в ответе.

При этом в ОПУ в ответ на запрос напомнили, что существование «заявлений об увольнении» с подписями, но без дат, подтверждает сам Президент Украины.  

«Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил существование заявления об увольнении от руководителя Офиса Президента Украины Андрея Богдана, сообщив одновременно, что такие заявления писали все ключевые люди, которые пришли с ним на должности», - говорится в ответе.

Как сообщал ForUm, 31 июля распространили информацию относительно заявления об увольнении руководителя ОП Андрея Богдана.  

Зеленский сказал, что заявления об увольнении написали заранее все члены его команды, и он их подпишет, если те не смогут справиться с работой.
ForUm

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