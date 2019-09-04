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На территорию АР Крым за время российской оккупации с 2014 года незаконно зашло более 600 судов.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры АРК Екатерину Диденко.

«Начиная с 2014 года, на территорию временно оккупированного Крыма незаконно зашли более 600 судов из разных стран», - отметила Диденко.

По ее словам, сейчас в следственных ГУ СБУ в АР Крым находится 4 уголовных производства, в которых расследуется 61 эпизод о фактах нарушений судами порядка въезда-выезда на территорию оккупированного полуострова, процессуальное руководство в которых осуществляется прокуратурой АР Крым.

Напомним, правоохранители выполнили решение суда об аресте танкера «Мечта». В июне 2015 года это судно, но под названием «Вилга», поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в Севастополь.
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