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Фракция «Слуга народа» планирует принять полтысячи законопроектов до конца года. Об этом заявил председатель фракции Давид Арахамия, передает РБК-Украина.

По его словам, несколько сотен наработанных законодательных инициатив могут быть проголосованы в течение трех месяцев. После этого во фракции «Слуга народа» надеются сбавить темп принятия законопроектов.

«По поводу инициатив, их очень много. Действительно много. Придется работать в комитетах и ​​по выходным, и по ночам. Но они должны это делать... Так должна работать Верховная рада. Возможно, через 3-4 месяца, когда мы наголосуем те 400 -500 законопроектов, которые наработаны, мы убавим темп. Но сейчас страна не может ждать. Люди ожидают от нас быстрых изменений», - заявил Арахамия.
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