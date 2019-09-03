Правоохранители начали уголовное производство по факту отравления студентов одного из столичных вузов шаурмой, сообщает пресс-служба полиции Киева.

После сообщения о госпитализации студентов правоохранители сразу начали отработку: в результате на улице Борщаговской обнаружили пять МАФов, где продавали шаурму. Мясная продукция и принадлежности для ее приготовления изъяты, а торговые точки опечатаны. Изъятые продукты направлены на проведение экспертизы для установления причины отравления.

Следственным отделом Соломенского управления полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 227 (Умышленное введение в обращение на рынке Украины (выпуск на рынок Украины) опасной продукции) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, 2 сентября в Киеве студенты одного из вузов были госпитализированы с подозрением на острую кишечную инфекцию после употребления шаурмы.