В Киеве студенты одного из вузов были госпитализированы с подозрением на острую кишечную инфекцию после употребления шаурмы, сообщает пресс-служба столичной полиции.

По состоянию на 22:00 2 сентября от врачей поступила информация о госпитализации семи человек.

Со службы «103» правоохранители начали получать информацию о госпитализации с острой кишечной инфекцией в больничные заведения студентов одного из вузов. Молодые люди объяснили врачам, что покупали шаурму в киоске на улице Борщаговской.

Полицейские начали отрабатывать информацию об отравлении шаурмой. На место происшествия направили следственно-оперативную группу. После проведения первоочередной проверки следователи Соломенского управления полиции определятся с правовой квалификацией события.