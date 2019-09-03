Убытки, подвергшейся Украины от оккупации российской Федерацией полуострова Крым превышают 1 триллион гривен. Об этом говорится в ответе прокуратуры Автономной Республики Крым на запрос УНН.
«Согласно полученным в ходе досудебного расследования данным, в соответствии с расчетом, проведенного ОАО «Гильдия оценщиков Украины», размер убытков на территории временно оккупированной территории АР Крым, составляет 1 триллион 80 млрд 352 млн грн», - сообщили в прокуратуре АР Крыма.
Отметим, что убытки охватывают ограничения доступа к использованию имущества, нарушение имущественных прав Украины.
«Прокуратурой АР Крым осуществляется процессуальное руководство досудебным расследованием в ряде уголовных производств по фактам незаконного захвата на временно оккупированной территории полуострова Крым государственного имущества по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны. - Ред.)», - добавили в прокуратуре АР Крым.
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