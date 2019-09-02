Новый посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс прибыла в Киев и вручила копии верительной грамоты заместителю министра иностранных дел Украины Елене Зеркаль.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Великобритании в Украине.

«Новый посол Великобритании Мелинда Симмонс вручила копии верительных грамот заместителю Министра иностранных дел Украины Елене Зеркаль», — сказано в сообщении посольства Великобритании в Twitter.

В МИД Украины заявили, что Симмонс подтвердила неизменную позицию правительства Великобритании относительно политической и практической поддержки Украины, прежде всего в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе, вызванной российской агрессией.

«Великобритания настроена расширять и диверсифицировать программы технической помощи Украине с особым упором на развитие регионов, страдающих от российской агрессии», — заявила Симмонс.

В 2011—2013 годах была заместителем директора департамента Европы МИД Великобритании. В 2017—2018 годах — директор совместных фондов Национального секретариата по безопасности.

На посту посла в Украине Симмонс сменила Джудит Гоф, которая закончила свою четырехлетнюю дипломатическую миссию в августе 2019 года.

Напомним, новый глава МИД Украины Пристайко совершил первый зарубежный визит.