Арбитражная группа обнародовала свое решение по делу, инициированному Европейским Союзом против временного запрета Украиной экспорта лесоматериалов в необработанном виде, сообщает Минэкономразвития.

«Признано, что ограничение экспорта в 2005 году были приняты добросовестно в связи с необходимостью защиты ценных и редких пород деревьев, а также соответствуют обязательствам Украины в рамках ВТО и не нарушают обязательств по Соглашению об ассоциации», - говорится в сообщении.

Арбитражная группа поддержала позицию Украины, что леса является исчерпывающим ресурсом, в то же время подчеркнув, что установленные ограничения экспорта лесоматериалов 2015 должны быть откорректированы в сотрудничестве с ЕС, учитывая положения Соглашения об ассоциации.

Сейчас Минэкономики подробно анализирует решения с целью определения дальнейших действий и согласования сроков осуществления.

Как подчеркнуло представительство ЕС, этим решением завершается первый в истории торговый спор в рамках двустороннего соглашения.

ЕС предоставляет Украине поддержку в рамках различных проектов, направленных на защиту окружающей среды, развитие государственного управления и устойчивого управления лесами, а также, среди прочего, создание цепочек добавленной стоимости для продуктов лесного хозяйства, не связанных с обработкой древесины, и комплексное управление лесами.

«Однако Комиссия подтвердила в своем решении, что полный запрет на экспорт необработанной древесины, который действует в Украине с 2015 года, не касается ни одной из перечисленных целей. Таким образом, это является нарушением Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, которое прямо запрещает мораторий на экспорт», - указано в сообщении.

Также отмечается, что мораторий на экспорт древесины десяти определенных пород, который был введен в 2005 году, может быть частично обоснован исключениями в рамках защиты растительного мира, добавили в представительстве.

15 января 2019 Европейский Союз инициировал спор в рамках Соглашения об ассоциации в связи с временным запретом экспорта лесоматериалов в необработанном виде.

Так, в рамках дела были обжалованы следующие меры Украины: 1) ограничение экспорта 2005 (Закон Украины «Об особенностях государственного регулирования деятельности субъектов предпринимательской деятельности, связанной с реализацией и экспортом лесоматериалов» от 08.09.2005 № 2860-IV (далее - Закон), а именно статья 2, которая запрещает вывоз за пределы таможенной территории Украины лесоматериалов и пиломатериалов ценных и редких пород деревьев (акация, берека, вишня, груша, орех, каштан, тис ягодный, черешня, ясень, можжевельник) и 2) временное ограничение экспорта 2015 (статья 2-1 Закона), согласно которой «временно, сроком на 10 лет, запрещается вывоз за пределы таможенной территории Украины в таможенном режиме экспорта лесоматериалов необработанных (код 4403 УКТВЭД): древесных пород, кроме сосны, - с 1 ноября 2015 года; древесных пород сосны - с 1 января 2017 года».

22-23.09.2020 были проведены слушания Арбитражной группы по делу.