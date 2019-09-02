Новое правительство планирует сотрудничать с польским LNG-терминалом (СПГ-терминалом), чтобы диверсифицировать поставки газа в Украину и тем самым усилить энергетическую безопасность.



Об этом во время пресс-конференции заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, сообщает УНИАН.

«Одним из первых заданий будет анализ, какие работы необходимо реализовать с украинской стороны, чтобы обеспечить увеличение возможности получения газа с LNG-терминала в Польше, чтобы мы могли диверсифицировать (поставки газа. – Ред.), получить конкуренцию, чтобы мы обеспечили нашу украинскую энергетическую безопасность», - сказал он.

29 августа польский PGNІG и «Энергетические ресурсы Украины» договорились о поставках в Украину через Польшу американского газа. Польская нефтегазовая компания (PGNІG) приобретает сжиженный газ у США, который будет продан компании «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) после процесса регазификации.

В начале ноября сжиженный газ прибудет в польский СПГ-терминал имени президента Леха Качиньского в Свиноуйсьце.

ПГ поступит в польскую систему передачи после регазификации, откуда он попадет в Украину через газовое соединение в Германовице и будет передан компании ЭРУ.



