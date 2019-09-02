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Вашингтон готов помочь Украине достичь полного потенциала в сфере энергетики. Об этом в Facebook написал министр энергетики США Рик Пери, сообщает Укринформ.

Он отметил, что 1 сентября сопровождал вице-президента Майка Пенса на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве. 

«Для Украины энергетическая безопасность − это национальная безопасность», − указал министр.

Он считает подписание США, Польшей и Украиной меморандума о трехстороннем сотрудничестве в сфере энергетики «необычайной победой».

«Меморандум о сотрудничестве США, Польши и Украины окончился победой для энергетической и экономической и национальной безопасности всех трех стран», − подчеркнул Перри.

Также он назвал продуктивной встречу с секретарем СНБО Украины Александром Данилюком и новоназначенным министром энергетики Украины Алексеем Оржелем.

«США готовы помочь Украине достичь ее полного потенциала в сфере энергетики с помощью американских технологий, ресурсов и поддержки», − заявил американский министр.
ForUm

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