За минувшие сутки, 1 сентября, вооруженные формирования РФ и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БПМ, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил:
вблизи Николаевки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
четыре раза неподалеку Водяного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
три раза вблизи Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил:
дважды неподалеку Луганского - со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
дважды в районе Зайцево - из запрещенного оружия - минометов калибра 82 мм, а также из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
вблизи Новолуганского - из запрещенного оружия - минометов калибра 82 мм;
неподалеку Хутора Вольного - применил подствольные гранатометы и стрелковое оружие;
вблизи Новотошковского - из вооружения БПМ, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов.
За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.
С начала текущих суток вооруженные формирования РФ и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БПМ, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 1 обстрел:
неподалеку Водяного - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил:
вблизи Новотошковского - из вооружения БПМ, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов.
В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб.
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