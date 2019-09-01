Стоимость каюты на лайнере «Вайкинг Сан» варьируется от 66,990 до 194,390 фунтов стерлингов, сообщает Громадське со ссылкой на The Guardian.

Путешествие, которое продлится 8 месяцев, будет пролегать через Скандинавию, Карибский бассейн, побережье Южной Америки, юг Тихого океана, мимо Австралии и Юго-Восточной Азии. Возвращаться в порт выхода корабль будет через Средиземное море.

Пассажиры посетят 51 страну и переночуют на берегу в 23 городах мира: Рио-де-Жанейро в Бразилии, Ушуайя в Аргентине, Хобарт в Тасмании, Хо Ши Мин во Вьетнаме, Мумбай в Индии и Луксор в Египте.

«Наше невероятное кругосветное путешествие это самый длинный маршрут, который вообще доступен в этой сфере. Он почти вдвое превышает расстояние предыдущих круизов», — сказал глава компании Viking Ocean Cruises Торстейн Хаген.

С Гринвича отправилось 54 пассажиров из США, Великобритании и Австралии, которые оплатили все 245 дней круиза. Другие гости проведут на корабле лишь часть путешествия. Участники круиза — состоятельные люди в возрасте от 65 лет.

Всего лайнер рассчитан на 930 пассажиров, которые могут разместиться в 465 роскошных каютах. В их распоряжении два бассейна, спа, снежная пещера и зимний сад. 8 ресторанов предлагают 245 различных меню.