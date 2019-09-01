Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна в ближайшее время «выставит счет» Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.

По его словам, в ближайшее время парламентская комиссия представит окончательный доклад по этому вопросу, сообщает Der Spiegel.

Дуда отметил, что репарационные выплаты со стороны Германии являются «вопросом ответственности и морали».

«Война, о которой мы говорим сегодня, нанесла огромный ущерб в Польше», — подчеркнул польский президент.

Дуда напомнил о разрушительных последствиях войны для Польши. В частности, он сказал, что почти шесть миллионов поляков были убиты, многие города серьезно пострадали, а польская столица Варшава и вовсе была полностью разрушена.

При этом он добавил, что сейчас у Польши и Германии хорошие отношения.

«Мы никогда не забывали историю, но Германия и Польша помирились», — сказал Дуда.

Напомним, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер извинился перед Польшей за события Второй мировой войны.