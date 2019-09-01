Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер признал совершенные немцами военные преступления и преступления против человечности во время Второй мировой войны в Польше.
Об этом он сказал во время церемонии памяти жертв Второй мировой войны, которая состоялась в польском городе Велюнь, сообщает DW.
«Я склоняю голову перед жертвами нападения на Велюнь. Склоняем головы перед польскими жертвами немецкого насильственного господства. И я прошу прощения», — сказал Штайнмайер. Эти слова немецкий президент произнес на немецком и польском языках.
Кроме того, Штайнмайер добавил, что ответственность немцев за Вторую мировую войну «не пройдет».
В то же время Штайнмайер указал на то, что, несмотря на все ужасы истории, Польша и Германия сумели протянуть друг другу руку примирения.
«Мы крайне благодарны за эту протянутую руку, за готовность Польши совместно идти по пути примирения», — сказал Штайнмайер.
Президент ФРГ также отметил, что Германия стремится идти по этому пути примирения вместе с Польшей.
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