Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер признал совершенные немцами военные преступления и преступления против человечности во время Второй мировой войны в Польше.

Об этом он сказал во время церемонии памяти жертв Второй мировой войны, которая состоялась в польском городе Велюнь, сообщает DW.

«Я склоняю голову перед жертвами нападения на Велюнь. Склоняем головы перед польскими жертвами немецкого насильственного господства. И я прошу прощения», — сказал Штайнмайер. Эти слова немецкий президент произнес на немецком и польском языках.

Относительно совершенного немцами во время Второй мировой войны федеральный президент подчеркнул: «Мы никогда не будем забывать. Мы хотим и будем помнить. И принимаем ту ответственность, которую дает нам наша история».

Кроме того, Штайнмайер добавил, что ответственность немцев за Вторую мировую войну «не пройдет».

В то же время Штайнмайер указал на то, что, несмотря на все ужасы истории, Польша и Германия сумели протянуть друг другу руку примирения.

«Мы крайне благодарны за эту протянутую руку, за готовность Польши совместно идти по пути примирения», — сказал Штайнмайер.

Президент ФРГ также отметил, что Германия стремится идти по этому пути примирения вместе с Польшей.