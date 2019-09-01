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Прокуратура обжалует решение суда о оправдательном приговоре бывшему «беркутовцу» Андрею Хандрикину, которого обвиняли в избиении и пытках двух активистов Евромайдана. Об этом сообщает  Громадское.

Как сообщил руководитель группы прокуроров Валерий Смирнов, сторона обвинения «категорически не согласна с объявленным судом приговором Хандрикину».

«Мы однозначно обратимся в апелляцию, где будет профессиональная коллегия судей, которая - я обоснованно надеюсь - примет справедливое решение», - отметил он.

По его словам, судья вышла за пределы процессуальной «роли арбитра», когда не предоставила стороне обвинения права реплик во время судебных прений по делу.

«У нас были конкретные обоснованные доводы, опровергающие аргументы защитника Хандрикина, Валентина Рыбина, о непринадлежности доказательств и недоказанности вины обвиняемого. Однако почему судья не предоставила нам права опровергнуть позицию защиты во время дебатов. Наши процессуальные права были нарушены, и это также мы будем указывать в нашей апелляционной жалобе. На подачу апелляции у нас есть месяц», - отметил он.

«Наша группа прокуроров имеет очень четкую правовую позицию по данному делу и доводы вины, в частности Хандрикина в совершении преступления. Замечаю, решение суда первой инстанции - это только первый этап в деле », - добавил прокурор.

Напомним, 30 августа Днепровский районный суд Киева оправдал бывшего «беркутовца» Андрея Хандрикина, которого обвиняли в избиении и пытках двух активистов Революции достоинства в 2014 году. Приговор объявила судья Оксана Бирса. По информации следствия, 20 января 2014 года Хандрикин и еще двое бывших сотрудников спецподразделения «Беркут» Владислав Мастега и Артем Войлоков избили и задержали 23-летнего Владислава Цилицкого и несовершеннолетнего Михаила Низкогуза, которые вместе с другими протестующими вылезли на колоннаду стадиона «Динамо» на углу улиц Грушевского и Парковой в Киеве.

По информации «Громадского», Хандрикин является действует работником харьковской полиции. Мастега и Войлоков после объявления им о подозрении сбежали в Россию. Их объявили в розыск, а производство по ним выделили в отдельные и приостановили.
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