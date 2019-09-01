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В Херсоне на проспекте Строителей в пятиэтажном жилом доме на последнем этаже загорелась квартира, в результате чего два человека погибли, один человек в больнице.

Об этом сообщает ГСЧС.

Спасатели обнаружили, что пожар возник в двухкомнатной квартире, и есть угроза распространения на другие помещения. Пожарные провели эвакуацию людей из подъезда.

В результате пожара спасатели нашли и вывели из горящей квартиры женщину, которую направили в ожоговое отделение областной больницы.

В одной из комнат пожарные обнаружили двух погибших мужчин: сына пострадавшей 1993 г.р. и ее сожителя.

 

Причина пожара устанавливается.
ForUm

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