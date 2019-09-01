также в разделеПолитика
Зеленский встретился с президентом Литвы 9
Президенты Украины и Грузии договорились осуществить взаимные визиты 13
Завтра Зеленский встретится с руководством Кабмина, Рады и правоохранительных органов 18
«Все начнется осенью»: Зеленский рассказал о «посадках» 29
Новый министр образования поздравила с 1 сентября 15
Зеленский прокомментировал отпуск Богдана на День независимости 34
Зеленский хочет предоставить НАБУ и ГБР право самостоятельно прослушивать 30
Медведчук: Шуфрич будет отстаивать свободу слова, независимо от того сколько депутатов в комитете 48
Зеленский: Северный поток 2 несет военную угрозу для всей Европы 45
Юрий Бойко: Медведчук освободил сотни людей, действуя из гражданских побуджений 24
Пресс-секретарь Луценко заявила, что дело Калетника закрыли законно 19
Зеленский и Дуда: Санкции в отношении РФ должны остаться 45
Зеленский готов разрешить эксгумацию тел поляков 32
Разумков надеется, что нардепы продолжат плодотворно работать 17
Гаврилечко: В деле освобождения Сенцова и моряков возникли проблемы, поэтому на помощь пришел Медведчук 84
Зеленский встретился с президентом Польши 54
Луценко назначил Матиоса куратором Управления специальных расследований 86
Радуцкий отказался возглавить Минздрав 48

У Офиса президента нет вариантов для переезда в другое помещение с улицы Банковая в Киеве из-за необходимости делать ремонт, устанавливать специальную связь, а также из-за вопроса безопасности, заявил глава ОП Андрей Богдан в эфире 1+1, сообщает Новое Время.

«Мы не можем найти на сегодняшний день вариант переезда. Была абсолютно логична инструкция переезда в Украинский дом с размещением здесь музея. Но действительно время проведения там ремонтных работ плюс все эти системы секретности, связи, безопасности — это настолько все сложно, что нет смысла это делать как временный», — сказал Богдан.

Первый помощник президента Украины Сергей Шефир выразил аналогичное мнение.

«Нет каких-то таких предложений, чтобы все сказали — да, это суперпредложение, это красиво, удобно и недорого», — заверил он.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил о намерении переместить Офис президента в Украинский дом, расположенный на Европейской площади.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето/осень
2607 грн.
31
Теги