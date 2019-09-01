У Офиса президента нет вариантов для переезда в другое помещение с улицы Банковая в Киеве из-за необходимости делать ремонт, устанавливать специальную связь, а также из-за вопроса безопасности, заявил глава ОП Андрей Богдан в эфире 1+1, сообщает Новое Время.

«Мы не можем найти на сегодняшний день вариант переезда. Была абсолютно логична инструкция переезда в Украинский дом с размещением здесь музея. Но действительно время проведения там ремонтных работ плюс все эти системы секретности, связи, безопасности — это настолько все сложно, что нет смысла это делать как временный», — сказал Богдан.

Первый помощник президента Украины Сергей Шефир выразил аналогичное мнение.

«Нет каких-то таких предложений, чтобы все сказали — да, это суперпредложение, это красиво, удобно и недорого», — заверил он.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил о намерении переместить Офис президента в Украинский дом, расположенный на Европейской площади.