также в разделеСпорт
Усик отказался от боя с россиянами 84
Первым соперником Усика в супертяжелом дивизионе станет россиянин Федосов 32
Михайличенко назначен главным тренером «Динамо» 46
Хацкевича уволили с поста главного тренера «Динамо» 57
«Динамо» выиграло Суперкубок Украины 47
Умер украинский спортсмен Роман Вирастюк 146
Известный российский боксер умер в США после боя 157
Зеленский хочет провести в Украине Олимпийские игры 54
Свитолина проиграла полуфинал Уимблдона 57
Свитолина вышла в полуфинал Wimbledon 35
Свитолина сыграет в четвертьфинале Wimbledon 60
На Донбассе снаряд попал в храм УПЦ - верующие выносили святыни под обстрелом 59
Бубка отверг обвинения в коррупции 41
Бубку обвинили во взятке при выборе столицы Олимпийских игр 67
В Киеве активисты требовали отставки президента Федерации велоспорта 51
Почти 3 сотни российских спортсменов подозревают в допинговых нарушениях 43
Екс-игрок сборной по футболу покинул российский клуб 68
В Минске торжественно открылись II Европейские игры 104

В Лондоне завершился вечер профессионального бокса, главным событием которого стала титульная встреча в лёгком весе между Василием Ломаченко и Люком Кэмпбеллом.

Бой начался с разведки, украинец отдал инициативу Кэмпбеллу. Но уже с третьего раунда Василий полностью завладел инициативой и записывал себе в актив раунд за раундом. В пятом и седьмом раунде Ломаченко едва не закончил поединок досрочно. В восьмой трёхминутке Василий превратил поединок в одностороннее избиение, но Люк продолжал стоять и периодически пытался вступать в размены.

В дальнейшем Ломаченко продолжал контролировать ход поединка. В 11-м раунде он отправил соперника в нокдаун. На последней минуте заключительного раунда Василий был близок к досрочному успеху, но всё же Кэмпбелл устоял.

По итогам 12 раундов все судьи отдали победу Ломаченко – 119:108, 118:109, 118:109. Таким образом, украинец не только сохранил титулы по версиям WBA Super и WBO, но и завоевал пояс по версии WBC.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
2631 грн.
14
Теги