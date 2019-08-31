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В Днепропетровской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского микроавтобуса пострадали по меньшей мере 13 человек. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасательного ведомства, инцидент произошел утром 31 августа на Елизаветовском шоссе, вблизи села Елизаветовка. Предварительно установлено, что произошло столкновение грузового автомобиля DAF и пассажирского микроавтобуса Mercedes, который совершал рейс «Днепр - Камянское».

В результате столкновения пострадали по меньшей мере 13 человек, а именно - водитель маршрутки и 12 пассажиров. Все пострадавшие были направлены на медицинское обследование.

«С помощью гидравлического инструмента был деблокирован водитель микроавтобуса и передан сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации», - добавили в ведомстве.
ForUm

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