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В румынском городе Яссы 23-25 августа состоялась вторая встреча православной молодежи на тему «Молодежь в обществе».

Фото: Черновицко-Буковинская епархия УПЦ

По благословению митрополита Черновицкого и Буковинского Мелетия, в форуме приняла участие молодежь Буковины, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии.

Группу молодых людей сопровождали клирики епархии иерей Николай Мамоля и иерей Георгий Мороз.

Каждый день форума начинался с богослужения и заканчивался общими вечерними молитвами. В рамках мероприятия православная молодежь посетила монастыри города Яссы и смогла поклониться мощам святой Параскевы Сербской.

Также для участников форума были зачитаны доклады по разным секциям и организованы видеоконференции с известными людьми, которые пришли в Православие уже в зрелом возрасте.

В завершение встречи православную молодежь Черновицко-Буковинской епархии пригласили принять участие и в следующих молодежных форумах, которые будут проходить в Яссах.
ForUm

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