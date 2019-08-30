В румынском городе Яссы 23-25 августа состоялась вторая встреча православной молодежи на тему «Молодежь в обществе».
Фото: Черновицко-Буковинская епархия УПЦ
По благословению митрополита Черновицкого и Буковинского Мелетия, в форуме приняла участие молодежь Буковины, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии.
Группу молодых людей сопровождали клирики епархии иерей Николай Мамоля и иерей Георгий Мороз.
Каждый день форума начинался с богослужения и заканчивался общими вечерними молитвами. В рамках мероприятия православная молодежь посетила монастыри города Яссы и смогла поклониться мощам святой Параскевы Сербской.
Также для участников форума были зачитаны доклады по разным секциям и организованы видеоконференции с известными людьми, которые пришли в Православие уже в зрелом возрасте.
В завершение встречи православную молодежь Черновицко-Буковинской епархии пригласили принять участие и в следующих молодежных форумах, которые будут проходить в Яссах.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время