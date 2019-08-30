также в разделеРелигия
В Виннице сторонники ПЦУ устраивают провокации в отношении УПЦ, используя флаг Украины 8
УПЦ: В Элладской Православной Церкви понимают, что Константинопольский Патриарх совершил ошибку 13
Митрополит Онуфрий стал гостем первого заседания Верховной Рады IX созыва 8
Греческий богослов: Те, кто признает ПЦУ окажутся вне Церкви 67
В УПЦ объяснили решение Синода Элладской Православной Церкви в отношении к ПЦУ 35
В Почаеве тысячи верующих из разных уголков Украины отметили Богородичную Пасху 21
Предстоятель УПЦ передал копию чудотворной иконы Божией Матери «Успение» верующим Ставропольского края 12
В Церкви напомнили о том, как следует относиться к смерти 15
В Синоде Элладской Православной Церкви назвали служителей ПЦУ нерукоположенными и запрещенными 18
В Одессе православные подарили детям из малообеспеченных семей школьные принадлежности 11
В Киево-Печерской лавре Предстоятель УПЦ совершил погребение Плащаницы Богородицы – богослужение, которое служат раз в году 14
В Святогорской лавре верующие УПЦ торжественно отметили престольный праздник 12
Православные 29 августа празднуют Третий Спас 6
Митрополит Онуфрий рассказал о том, как человеку быть ближе к Богу 17
Управделами УПЦ рассказал, что нужно делать, чтобы Украина развивалась и процветала 42
Элладская Православная Церковь отодвинула рассмотрение вопроса о признании автокефалии ПЦУ 29
В храмах УПЦ совершают молебны перед началом нового учебного года 12
Сингапурский митрополит назвал действия Фанара в отношении ПЦУ политическим проектом 15

На Буковине в селе Васлововцы верующие Украинской Православной Церкви в течение 201 дня совершают молитвенное стояние.

Фото: Черновицко-Буковинская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальную страницу Черновицко-Буковинской епархии в Фейсбук, прихожане Свято-Успенского храма непрерывно молятся в своей церкви, которую в мае пытались захватить сторонники ПЦУ.

«Никто из нас не знает, чьей молитвой Матерь Божия хранит от поругания храм, чьей молитвой у прихожан столько сил стоять в вере. Молитвой старушки? Или маленького ребенка? Или верующих УПЦ в далекой Испании, которые звонили в консисторию епархии и говорили, что ежедневно молятся о мире и любви в Васлововцах?», - отметил митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий.

Как сообщал Центр информации УПЦ, 26 мая сторонники ПЦУ совершили нападение на Свято-Успенский храм села Васлововцы Заставновского района Черновицкой области. В тот же день верующие записали видеообращение к Президенту Украины.

Ранее, приверженцы ПЦУ самовольно назначили на 24 февраля проведение своего молебна на территории Свято-Успенского храма УПЦ. Начиная с 27 января – дня, когда в селе провели собрание территориальной общины, которая проголосовала за переход православного прихода в ПЦУ, верующие совершают круглосуточное молитвенное стояние в храме.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги