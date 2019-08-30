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Верховная Рада проголосует за снятие депутатской неприкосновенности 3 сентября. Об этом заявил председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передает РБК-Украина.

Депутат считает, что для принятия неприкосновенности удастся набрать 300 голосов, чтобы принять закон. Он добавил, что никто не ожидал такого быстрого снятия с депутатов неприкосновенности, как он прогнозирует.

«Что касается «Европейской солидарности», я думаю, они просто в отчаянии. Никто не ожидал, что закон о депутатской неприкосновенности так быстро примут в первом чтении. Я думаю, что 3 сентября мы можем ожидать, что депутаты, включая меня, будут просто обычные люди. Нам нужно будет иметь 300 голосов. Наша фракция - это 254. Возможно, если суд по Рудыку примет решение в нашу сторону, будет 255», - заявил Арахамия.

Напомним, Верховная Рада Украины предварительно одобрила проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины) (№7203).
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