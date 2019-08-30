Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк прибыл в аэропорт «Киев», где журналисты ожидают возвращения украинских пленных, которых удерживали в России, сообщает Громадське.

На вопрос, есть ли информация о том, что сегодня в Украину прибудут военнопленные украинские моряки и политзаключенные, Данилюк сказал: «Я не комментирую этот вопрос. Мы будем комментировать, когда это произойдет. Давайте дождемся самого факта. Это очень важный вопрос».

На уточняющий вопрос, состоится ли сегодня обмен заключенных между Украиной и Россией, он ответил: «Надеемся». Визит Данилюка в аэропорт не связан с обменом пленных, секретарь СНБО летит на встречу со своим польским коллегой.

Ранее сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова в Facebook сообщила, что «обмен завершился» и украинцы летят домой. Ее запись репостнул назначенный Верховной Радой генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.