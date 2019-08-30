Граждане России, находящиеся в заключении в Украине и готовящиеся к обмену, остаются в СИЗО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката заключенных россиян Валентин Рыбин.

«Украинские пленные сидят на базе и в СИЗО. Мне пока не известно, что они сегодня вообще движутся на обмен», - сказал он.

По словам Рыбина, обмен, предположительно, состоится во вторник.

Ранее адвокат заявлял, что с украинской стороны участие в обмене могут принять 12 граждан Российской Федерации. Помимо Максима Одинцова и Александра Баранова, среди возможных участников обмена юрист называл Евгения Мефедова, Игоря Кимаковского и Руслана Беджиева.

Ранее сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова в Facebook сообщила, что «обмен завершился» и украинцы летят домой. Ее запись репостнул назначенный Верховной Радой генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.