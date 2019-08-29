Депутат от партии «Слуга народа» Марьян Заблоцкий заявил, что в новом правительстве будут ликвидированы три министерства, сообщает LIGA.net.
«Будут ликвидированы три профильных министерства. В новом правительстве точно не будет министерства ЖКХ», - сказал нардеп.
Другие министерства назвал уже другой депутат от «Слуги народа» – Руслан Горбенко.
По его словам, будут ликвидированы министерство экологии и министерство временно оккупированных территорий.
Минэкологии войдет в состав министерства энергетики. Министерство же временно оккупированных территорий будет ликвидировано полностью. Однако в новом правительстве появится вице-премьер по этим вопросам. А в профильных министерствах будет учреждена должность замминистра по временно оккупированным территориям.
Депутат заверил, что это не повлияет на эффективность госрегулирования вопроса Донбасса и Крыма.
«Мы не боимся, что вопросы временно оккупированных территорий отойдут на второй план в профильных министерствах. Ведь мы расширили функции парламентского комитета по правам человека. Теперь он занимается вопросами деоккупации и реинтеграции Донбасса и Крыма», - отметил политик.
По его словам, в партии хотели сохранить министерство, однако посчитали, что оно было дискредитировано задержанием замминистра Юрия Грымчака.
Напомним, партия «Слуга народа» предлагает избрать новым премьер-министром Алексея Гончарука.
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