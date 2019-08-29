также в разделеПолитика
ВР утвердила Загороднюка министром обороны 16
Депутаты «Слуги народа» будут носить собственные значки 11
Рада утвердила Гончарука на должности премьера 37
«Распускать Раду не страшно»: Зеленский дал депутатам год 19
Заместителем главы ВР избрана Кондратюк 37
Стефанчук избран первым вице-спикером 47
Политолог: Альтернативы Медведчуку в качестве переговорщика между Киевом и Москвой нет 45
Президент предлагает сократить число нардепов и закрепить пропорциональную систему 47
Главой парламента избрали Разумкова 44
ВР избрала новую Счетною комиссию 25
Медведчук: Рассмотрение отмены депутатской неприкосновенности в первый день работы парламента ‒ грубое нарушение 45
Зеленский внес в парламент законопроект об импичменте 53
Разумков объявил, что «Слуга народа» имеет права коалиции 31
Зеленский предложил оставить Авакова главой МВД 45
В Раде образовали пять фракций и депутатскую группу 82
«Слуга народа» не будет заключать коалиционное соглашение 36
Разумков объявил о прекращении полномочий депутатов ВР 8 созыва 52
Кабмин Гройсмана сложил полномочия 34

Депутат от партии «Слуга народа» Марьян Заблоцкий заявил, что в новом правительстве будут ликвидированы три министерства, сообщает LIGA.net.

«Будут ликвидированы три профильных министерства. В новом правительстве точно не будет министерства ЖКХ», - сказал нардеп.

Другие министерства назвал уже другой депутат от «Слуги народа» – Руслан Горбенко.

По его словам, будут ликвидированы министерство экологии и министерство временно оккупированных территорий.

Минэкологии войдет в состав министерства энергетики. Министерство же временно оккупированных территорий будет ликвидировано полностью. Однако в новом правительстве появится вице-премьер по этим вопросам. А в профильных министерствах будет учреждена должность замминистра по временно оккупированным территориям.

Депутат заверил, что это не повлияет на эффективность госрегулирования вопроса Донбасса и Крыма.

«Мы не боимся, что вопросы временно оккупированных территорий отойдут на второй план в профильных министерствах. Ведь мы расширили функции парламентского комитета по правам человека. Теперь он занимается вопросами деоккупации и реинтеграции Донбасса и Крыма», - отметил политик.

По его словам, в партии хотели сохранить министерство, однако посчитали, что оно было дискредитировано задержанием замминистра Юрия Грымчака.

Напомним, партия «Слуга народа» предлагает избрать новым премьер-министром Алексея Гончарука. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето
4204 грн.
29
Теги