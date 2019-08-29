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Партия «Слуга народа» предлагает избрать новым премьер-министром Алексея Гончарука. Об этом сообщил сегодня представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук в кулуарах Рады.

Кандидатура Гончарука, по его словам, уже внесена для включения на голосование, сообщает «СТРАНА.ua».

Среди других кандидатов на посты в новом Кабинете министров - Ирина Венедиктова из списка «Слуги народа» в качестве министра юстиции, Тимофей Милованов как министр экономики и Оксана Маркарова, которая останется министром финансов.

Главой Министерства внутренних дел предлагают вновь назначить Арсена Авакова. Главой генпрокуратуры предлагается назначить Руслана Рябошапку. Министерство здравоохранения, по последним сведениям, предложат возглавить Зоряне Черненко.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что президент будет предлагать парламенту назначить на пост премьер-министра замглавы Офиса президента Алексея Гончарука. 
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