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Верховная Рада Украины приняла постановление «О Счетной комиссии Верховной Рады Украины девятого созыва» (№1002), сообщает пресс-служба ВР.

За соответствующее решение проголосовали 388 народных депутатов.

Согласно постановлению, в состав Счетной комиссии Верховной Рады Украины IX созыва избраны следующие народные депутаты Украины:

от политической партии «Слуга народа» - Роман Грищук; Алексей Жмеренецкий; Александр Корниенко; Юрий Корявченков; Елена Криворучкина; Артем Культенко; Ольга Савченко; Елизавета Ясько;

от политической партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» - Юрий Павленко; Александра Пузанова;

от политической партии «Батькивщина» - Валерий Дубиль;

от политической партии «Европейская Солидарность» - Максим Саврасов;

от политической партии «Голос» - Александра Устинова.
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