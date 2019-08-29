Верховная Рада Украины приняла постановление «О Счетной комиссии Верховной Рады Украины девятого созыва» (№1002), сообщает пресс-служба ВР.
За соответствующее решение проголосовали 388 народных депутатов.
Согласно постановлению, в состав Счетной комиссии Верховной Рады Украины IX созыва избраны следующие народные депутаты Украины:
от политической партии «Слуга народа» - Роман Грищук; Алексей Жмеренецкий; Александр Корниенко; Юрий Корявченков; Елена Криворучкина; Артем Культенко; Ольга Савченко; Елизавета Ясько;
от политической партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» - Юрий Павленко; Александра Пузанова;
от политической партии «Батькивщина» - Валерий Дубиль;
от политической партии «Европейская Солидарность» - Максим Саврасов;
от политической партии «Голос» - Александра Устинова.
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