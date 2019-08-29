В Хмельницком полицейские прекратили так называемую «криминальную сходку» с участием 19 человек, сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой области.

Вчера, 28 августа, сотрудники управления стратегических расследований и уголовного розыска ГУНП в Хмельницкой области совместно с сотрудниками Юго-Западного отделения полиции, патрульными и полицией особого назначения при участии сотрудников Управления Государственной миграционной службы в Хмельницкой области на территории одного из комплексов отдыха Хмельницкого прекратили так называемую «сходку» представителей разных регионов страны, которые имеют широкий круг криминальных связей.

Целью собрания было празднование дня рождения «вора в законе» по кличке «Гули», а также проведение интернет-конференции для согласования своих дальнейших преступных действий.

В ходе принятых мер 19 человек доставили в ближайшее отделение полиции для проверки законности их пребывания на территории государства и возможной причастности к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.