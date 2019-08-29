За минувшие сутки, 28 августа, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 7 обстрелов, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник также совершил 7 обстрелов.

За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня.