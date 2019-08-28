В 1 полугодии 2019 года по количеству перевезенных авиапассажиров Украина поднялась на второе место среди стран Восточной Европы. Об этом сообщает НВ Бизнес со ссылкой на польское исследование pasazer.com.

В этом рейтинге, который включает 10 стран, Украина впервые обогнала Румынию, но существенно отстает от Польши.

За 6 мес. 2019 года через польские аэропорты прошло 22,3 млн пассажиров (+8% год к году). Украинские аэропорты обслужили 10,7 млн чел. (+20%), румынские — 10,5 млн чел. (+8%). На 4 и 5 местах Чехия и Венгрия с показателями 8,1 млн чел. (+5%) и 7,6 млн чел. (+9%) соответственно.

В отчете отмечается, что практически все аэропорты Украины в 2019 году нарастили пассажиропоток.

В первую очередь, речь о ГП «Международный аэропорт «Борисполь», который занял 6 место среди крупнейших аэропортов Восточной Европы. В 1 полугодии он обслужил 6,7 млн пассажиров (+20%). Но уже по итогам года крупнейший аэропорт Украины может подняться в рейтинге, так как в мае и июне он обслуживал больше пассажиров, чем аэропорты Бухареста и Будапешта.

Второй по величине аэропорт Украины — МА «Киев» им. Сикорского (Жуляны). Здесь обслужили 1,33 млн. чел. (+16%). Польские аналитики отмечают, что если бы не ремонт ВПП, который будет в сентябре, то по итогам года Жуляны могли бы обслужить более 3 млн человек.

Третий аэропорт страны — ГП «МА «Львов» им. Д. Галицкого». К концу июня через него прошло почти 950 тысяч. пассажиров (+45%). К тому же львовский аэропорт обогнал Познань и Братиславу.

Такие результаты работы главного аэропорта западной Украины стали возможны благодаря активизации работы лоукост-авиакомпаний. В первую очередь, WizzAir и Ryanair. Именно из-за небольшой доли бюджетных авиакомпаний, Одесса пока отстает от Львова. Согласно расчетам pasazer.com через одесский аэропорт за 6 мес. 2019 года могло пройти 700−720 тыс. пассажиров. Но во втором полугодии предложение кресел от авиакомпаний в Одессе вплотную приблизится к львовским показателям — 1,03 млн.

МА «Харьков», скорее всего, по итогам года присоединится к группе украинских аэропортов, которые обслужат более 1 миллиона пассажиров. В первом полугодии показатель харьковского аэропорта составил 552 тыс. пасс. (+26%).

Подводя итоги, исследователи говорят, что ситуация в сегменте пассажирских авиаперевозок в Восточной Европе в целом, будет сильно зависеть от Украины. Если страна будет экономически и политически стабильной, то с учетом ее потенциала — особенно количества населения — рынок будет расти быстрыми темпами.