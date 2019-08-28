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В Киево-Печерской лавре сегодня тысячи верующих Украинской Православной Церкви отмечают престольный праздник монастыря - Успения Пресвятой Богородицы.

Фото: Центр информации УПЦ

Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий сегодня совершил Божественную литургию на площади перед Успенским собором в сослужении представителей епископа и духовенства, сообщает Центр информации УПЦ.

«Матерь Божия является для нас примером чистоты, смирения, скромности, боголюбия. Матерь Божия пребывает самым лучшим Человеком, Который когда-либо жил или будет жить на земле. И по Своему достоинству Она выше херувимов и серафимов.

Когда Господь проповедовал на земле, Матерь Божия всегда неотступно следовала за Своим Сыном. Она была и остается для нас примером во всем. И Успение Божией Матери напоминает нам о том, что если и мы будем жить благочестиво, будем уклоняться от грехов, будем молиться Богу, будем любить Бога и ближнего, то и наша земная смерть, которую мы должны пережить, будет для нас не временем муки и страданий, а будет успением, то есть таким сладким сном, в котором мы перейдем из жизни временной в жизнь вечную!», - сказал Блаженнейший во время проповеди.

За литургией Митрополит Онуфрий вручил насельникам Киево-Печерской Лавры богослужебные награды.

После литургии тысячи верующих совершили крестный ход от Успенского собора к Ближним пещерам, где был совершен молебен, после которого все молящиеся были окроплены святой водой.

Также сегодня, 28 августа в 17.00, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавит утреню с Чином погребения Плащаницы Божией Матери в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

Накануне вечером, 27 августа, Предстоятель совершил всенощное бдение в Успенском соборе. Перед началом бдения был прочитан Акафист Успению Пресвятой Богородицы.
ForUm

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