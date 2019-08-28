В столице задержали молодых людей, которые нанесли телесные повреждения полицейскому при исполнении, сообщает пресс-служба полиции Киева.

Вчера около трех часов ночи в дежурную часть Деснянского управления полиции поступило сообщение о нарушении тишины. По прибытию правоохранители установили, что во дворе на улице Шолом-Алейхема молодые люди навеселе нецензурно ругаются и ведут себя агрессивно. Попытка патрульных успокоить дебоширов завершилась тем, что двое мужчин с кулаками набросились на полицейского, а напарница патрульного применила слезоточивый газ.

Второй экипаж полицейских быстро прибыл на помощь, задержал и доставил злоумышленников в территориальное управление полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия. Двух 27-летних уроженцев Сумской и Житомирской областей задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления, за которое предусмотрено до пяти лет лишения свободы. Следователи вышли с ходатайством в суд об избрании правонарушителям меры пресечения - содержание под стражей.