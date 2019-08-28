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Коэффициент полезного действия президента Владимира Зеленского надо будет измерить тем, сколько человек вернется в Украину.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил олигарх Игорь Коломойский.

«Коэффициент полезного действия Зеленского надо будет измерить тем, сколько человек вернется в Украину. Мы стартуем сейчас с 35 миллионов жителей в стране - это результат независимого анализа. Возвращение людей – это его KPI. Если будет 38 миллионов (+10%), значит нужно Зеленского избирать на второй срок. А если будет 35, то - ауфвидерзейн», - рассказал он.

«У нас (с Зеленским. - Ред.) одинаковые цели и задачи, одинаковое видение, одинаковый KPI. Я себя ни в каких проектах на должностях не вижу, я просто готов помогать - если президент пять лет будет заниматься возвращением украинцев домой. Вот я хочу, чтобы через 10 лет у нас было не 35 миллионов, а 42, не считая Крыма. Я вижу, чтобы у нас в стране хотя бы на 5-7 миллионов увеличилось население. Чтобы люди вернулись и хотели жить в Украине», - добвил Коломойский.
ForUm

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