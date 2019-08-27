Партия «Европейская солидарность» предлагает на должность вице-спикера Верховной Рады IX созыва национального лидера крымских татар Мустафу Джемилева. Об этом в комментарии журналистам сообщил новоизбранный депутат от «ЕС» Артур Герасимов, передает УНИАН.
«Сегодня состоялось заседание фракции политической партии «Европейская солидарность»... И единогласно, при одном воздержавшемся человеке мы приняли решение на должность вице-спикера выдвигать украинскую легенду Мустафу Джемилева», - заявил Герасимов.
Он добавил, что фракция письменно передала это предложение руководителю Подготовительной депутатской группы Дмитрию Разумкову.
«Сегодня, я думаю, это может быть вынесено на заседание подготовительной группы и может быть принято решение», - добавил Герасимов.
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