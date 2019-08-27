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В ночь на 27 августа в Киеве неизвестные подожгли микроавтобус, в котором находились четыре человека, сообщает пресс-служба столичной полиции.   

Отмечается, что на улице Электриков в лесопосадке стоял микроавтобус, в котором находились четыре человека.

Неожиданно к авто подбежали неизвестные в масках и черной форме без опознавательных знаков и задули в окно слезоточивый газ. По словам потерпевших, нападавших было восемь.

Мужчины выбежали из автомобиля, а злоумышленники в этот момент забросили в салон зажигательную смесь. Когда микроавтобус начал гореть, нападавшие скрылись. Пострадавшие сразу же вызвали спасателей и полицию.

«Правоохранители осмотрели место происшествия, опросили пострадавших и изъяли вещественные доказательства, которые направлены на экспертизу. Начато уголовное производство по факту хулиганства. За содеянное злоумышленникам грозит до семи лет заключения», - сообщил начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко.

Уголовное производство внесено в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации - ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Сейчас усилия полицейских направленные на установление и розыск лиц, причастных к этому преступлению.
ForUm

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