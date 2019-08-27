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Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) планирует ввести плату за проезд по дорогам для большегрузного транспорта. Об этом в интервью Интерфакс-Украина сказал исполняющий обязанности главы Укравтодора Славомир Новак.

«Это была моя инициатива - имплементировать в Украине интеллектуальные транспортные системы. Кроме Weight-in-Motion (WiM, системы автоматического взвешивания в движении, - ред.), это также фото-фиксация превышения скорости и системы анализа трафика с помощью камер,… tolling, то есть сбор платы с большегрузного транспорта за проезд по дорогам Украины», - сообщил Новак.

По его мнению, плата за проезд по дорогам Украины будет серьезным законодательным изменением, которое существенно улучшит состояние дорог в стране.

«Нужно принять закон, который урегулирует вопросы этого сбора. Нам крайне необходимо ввести дополнительный источник Дорожного фонда. Существует европейский принцип: фуры, особенно те, которые зарабатывают на перевозках, должны больше платить за проезд по дорогам», - сказал Новак. 

По его словам, объемы разрушения автодорог из-за перегруженного транспорта огромны.

В Укравтодоре надеются, что Верховная Рада примет закона об автоматическом весогабаритном контроле на дорогах до конца 2019 года.
ForUm

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