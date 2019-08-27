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НВФ ОРЛО продолжают имитировать работы по демонтажу фортификационных сооружений, расположенных на участке разведения номер 1. Об этом сообщает  украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.   

Так, вместо активных действий по демонтажу фортификационных сооружений  российские наемники с тыльной стороны разместили очередную временную постройку «кунг» с надписью так называемого СЦКК, тем самым зафиксировав свое присутствие на участке разведения №1. Следует отметить, что в соответствии с Рамочым решением ТКГ и других Минских договоренностей участок разведения «Станица Луганская» должен быть свободным от каких-либо военных структур.

«Указанные действия ставят под срыв выполнения Минских договоренностей по разведению сил и средств, таким образом оккупационная администрация не дает возможности украинской стороне перейти к реальным действиям по ремонту разрушенной части моста», - заявили в СЦКК.

Напомним, 31 июля на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о начале разминирования территорий, прилегающих к мосту в Станице Луганской.

20 августа в 11:00, как было заявлено накануне СММ ОБСЕ и Россией, украинская сторона приступила к демонтажу фортификационных сооружений, расположенных на участке разведения № 1 в  Станице Луганской.  Однако российская сторона не дала согласие на демонтаж фортификационных сооружений, поэтому НВФ ОРЛО синхронно не начали демонтаж.  
 
ForUm

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