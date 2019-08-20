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Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает о готовности к демонтажу фортификационных сооружений на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Станица Луганская.

В частности, во вторник, 20 августа 2019 года, украинская сторона готова начать демонтаж фортификационных сооружений, расположенных в районе КПВВ «Станица Луганская», и к началу работ, непосредственно, по восстановлению разрушенного моста.

В СЦКК отметили, что указанные работы будут проводиться в рамках выполнения существующих договоренностей по разведению сил и средств на участке в районе Станицы Луганской.

«Выполнение украинской стороной соответствующих обязательств, возможно только в случае соблюдения вооруженными формированиями Российской Федерации и их наемниками своих обязательств по синхронному демонтажу фортификационных сооружений и восстановительных работ на данном участке», - подчеркивается в сообщении.

Напомним, 31 июля на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о начале разминирования территорий, прилегающих к мосту в Станице Луганской.
ForUm

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