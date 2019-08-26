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В поселке Озерное под Житомиром неизвестные облили красной краской памятник защитникам Украины, который там накануне открыли.

Об этом сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Житомирской области Алла Ващенко в комментарии Укринформу

«Утром 24 августа в полицию поступило сообщение о том, что в ночь с 23 на 24 августа неизвестные повредили памятник героям-защитникам Украины в пгт Озерное путем разлива краски. На место происшествия выезжали сотрудники полиции.

Детали: По данному факту начато уголовное производство по статье 194 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение или повреждение имущества)», - сказала она.

Фото с поврежденным памятником ранее опубликовала на своей странице в Facebook начальник управления культуры и туризма Житомирской ОГА Татьяна Парфентиева.

«Вчера святой водой, сегодня красной краской, отношение отдельных «патриотов» к военным в военном городке Озерное. Борьба продолжается», - написала она.

 
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