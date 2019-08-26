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Двое старшеклассников, которые напали на лагерь ромов в окрестностях Львова в июне 2018 года, признаны виновными в хулиганстве, но освобождены от наказания. Такое решение принял Пустомытовский райсуд Львовской области, сообщает Zaxid.net.

«В августе этого года суд завершил рассмотрение дела по 2 из 14 обвиняемых — Андрею И. и Юрию Г., которые учатся в 11 классе лицея имени Ивана Пулюя. Они заключили соглашение с прокурором о признании вины», - говорится в сообщении.

Суд признал школьников виновными и приговорил к 4,5 годам тюрьмы, однако освободил от отбывания наказания и назначил срок в 1,5 года условно.

В ходе следствия было установлено, что один из старшеклассников «стоял на шухере», в то время как другой начал разрушать лагерь и изгонять ромов с места их пребывания.

Суд продолжает рассматривать дело об остальных 12 обвиняемых.

Следствие не считает атаку на цыганский табор преступлением на почве ненависти.

Напомним, 23 июня 2018 года, в лесном массиве на окраине Львова группа лиц в масках напала на лагерь, в котором проживали граждане ромской национальности. В результате инцидента 1 человек погиб, еще 4 травмированы. Все нападавшие были несовершеннолетними, в возрасте от 16 до 17 лет.
ForUm

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