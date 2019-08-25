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Национальный банк отмечает снижение количества поддельных банкнот национальной валюты по итогам первого полугодия 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Так, количество и сумма подделки банкнот гривни за первое полугодие 2019 года, если сравнить с аналогичным периодом 2018 года, снизились на 26% и 20% соответственно.

«Поэтому в целом количество поддельных банкнот национальной валюты является стабильно низким», - говорится в сообщении.

Как отмечается, традиционно большинство (99%) изъятых из обращения в первом полугодии 2019 года поддельных банкнот гривни приходилось на банкноты четырех номиналов: 500 грн (50% от общего количества изъятых подделок), 100 грн (24%), 200 грн (14%), 50 грн (11%).

Другие изъятые из обращения поддельные банкноты номиналами от 1 до 20 гривен составили лишь 1%.

Чаще всего обнаруженные поддельные банкноты сбывались через кассы заведений быстрого питания, торговли и автозаправочных станций.
ForUm

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