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Украинская антарктическая экспедиция записала видеопоздравление с Днем Независимости Украины.

Видеообращение опубликовало в Facebook Министерством образования и науки.

«Любите нашу Украину всем сердцем: в своих помыслах и делах. Слава Украине», — говорится в поздравлении.

Напомним, 24 августа Украина празднует День Независимости. 28 лет назад в этот день Верховная Рада утвердила Акт провозглашения независимости Украины.

 

По случаю праздника в центре Киеве прошло Шествие достоинства. В нем приняли участие глава государства, украинские военные, ветераны АТО и волонтеры, а также представители различных родов войск ВСУ.
ForUm

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