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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ об учреждении праздника 29 августа – Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность страны.

«С целью достойного чествования памяти погибших украинских военнослужащих и участников добровольческих формирований мной подписан указ об учреждении Дня памяти защитников Украины, которые погибли в борьбе за независимость, за суверенитет и территориальную целостность Украины, и празднование его ежегодно 29 августа», - сказал он в субботу на торжествах по случаю Дня Независимости Украины в субботу на Майдане Независимости в Киеве.

Напомним, сегодня в Киеве впервые проходил Марш достоинства.
ForUm

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