В Госпогранслужбе уменьшили количество генеральских должностей на 21%.

Об этом заявил председатель Государственной пограничной службы Украины на Коллегии Министерства внутренних дел, сообщили ForUm’у в пресс-службе ведомства.

«Мы начали с оптимизации центрального аппарата ГПСУ. Из 15 существующих департаментов в Администрации создали 5. В целом количество самостоятельных структурных подразделений сокращено на треть, а количество генеральских должностей уменьшено на 21%», - отметил председатель ГПСУ.

По его словам, это позволило сформировать и определить все необходимые элементы общей структуры и соответственно скоординировать их задачу, а следующим шагом станет реорганизация регионального звена управления.

«На сегодня имеем 8 региональных управлений. При этом 3 из них были созданы за 2 последних года», - сказал руководитель ведомства.

Вместе с тем, он подчеркнул, что остается неизменным курс на современные методы подбора персонала, в том числе путем реализации проекта «Новое лицо границы».

«Не дожидаясь завершения изменений, мы уже приняли ряд кадровых решений, в частности сменены руководители 5-ти пограничных отрядов в пределах Волынской, Львовской, Закарпатской и Черновицкой областей. Замечу, что нынешний процесс реформирования Службы не сводится к механическому сокращению. Мы ожидаем, что проведенные структурные изменения оптимизируют управленческий процесс и иметь ощутимое влияние на качество охраны границы», - отметил Дейнеко.