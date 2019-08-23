также в разделеОбщество
Жителям оккупированной Горловки отправили патриотический подарок
Полиция открыла дело против владельца похоронного бюро за обещание «скидок евреям» 10
Укрзализныця вводит систему опросов среди пассажиров 10
СБУшников, от которых сбежал наркобарон, проверят на «детекторе лжи» 17
В «Слуге народе» обещают открытие Рады без «фишечек» 15
На Житомирщине разоблачили «помощников» старателей – судью, адвоката и следователя 12
Полицейский скандал в Днипре: Глуховере сообщили о подозрении 15
МВД ликвидирует Департамент защиты экономики Нацполиции 16
Главврач Минспорта закупил сомнительные препараты для сборных, выступления под угрозой 32
В Северодонецке задержали антиукраинского интернет-агитатора 22
Адвокат: Вышинский отказался писать заявления на обмен 28
Аваков предложил продать изъятые в Украине наркотики в Россию 31
Президент обещает не ликвидировать Минветеранов 39
Эксперт предрекает проблемы у «Укрбуда» из-за смены власти 67
Юрист: НАБУ и ГПУ могли незаконно вмешиваться в работу Окружного админсуда 15
Нефедов: Полиция может штрафовать «евробляхеров» 29
РосСМИ: Сенцова не включили в списки на обмен 39
Зеленский присвоил почетные наименования боевым воинским частям 262

 

В Госпогранслужбе уменьшили количество генеральских должностей на 21%.

Об этом заявил председатель Государственной пограничной службы Украины на Коллегии Министерства внутренних дел, сообщили ForUm’у в пресс-службе ведомства.

«Мы начали с оптимизации центрального аппарата ГПСУ. Из 15 существующих департаментов в Администрации создали 5. В целом количество самостоятельных структурных подразделений сокращено на треть, а количество генеральских должностей уменьшено на 21%», - отметил председатель ГПСУ.

По его словам, это позволило сформировать и определить все необходимые элементы общей структуры и соответственно скоординировать их задачу, а следующим шагом станет реорганизация регионального звена управления.

«На сегодня имеем 8 региональных управлений. При этом 3 из них были созданы за 2 последних года», - сказал руководитель ведомства.

Вместе с тем, он подчеркнул, что остается неизменным курс на современные методы подбора персонала, в том числе путем реализации проекта «Новое лицо границы».

«Не дожидаясь завершения изменений, мы уже приняли ряд кадровых решений, в частности сменены руководители 5-ти пограничных отрядов в пределах Волынской, Львовской, Закарпатской и Черновицкой областей. Замечу, что нынешний процесс реформирования Службы не сводится к механическому сокращению. Мы ожидаем, что проведенные структурные изменения оптимизируют управленческий процесс и иметь ощутимое влияние на качество охраны границы», - отметил   Дейнеко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето/осень
2607 грн.
13
Теги