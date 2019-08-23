Президент Украины Владимир Зеленский просил у Беларуси «какой-то поддержки». Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко в разговоре с премьер-министром Сергеем Румасом, передает БЕЛТА.

Так, агентство сообщает, что в качестве еще одной темы для беседы глава государства определил белорусско-украинское сотрудничество.

«У нас вроде бы и с Украиной сейчас неплохие отношения. Мы разговаривали с президентом (Владимиром Зеленским, - ред.). Они просили какой-то поддержки. Как мы? Оказываем - не оказываем?» - заявил Лукашенко.

Напомним, 31 июля состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Зеленский подробно рассказал президенту Беларуси о ситуации на Донбассе и поблагодарил за организацию эффективной переговорной площадки и в целом за ту роль, которую играет Беларусь в деле урегулирования данного конфликта. Белорусский лидер в свою очередь заверил, что Минск продолжит и в дальнейшем прилагать все усилия для урегулирования ситуации в регионе и Украина всегда может рассчитывать на Беларусь как страну-приверженицу мирных инициатив и процессов.