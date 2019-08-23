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В Польше с 18 по 20 августа капелланы Украинской Православной Церкви приняли участие в международном военном паломничестве на Святую гору Грабарку («гора Крестов»), организованное православным Ординариатом Войска Польского совместно с Министерством обороны Республики Польша.

Фото: Бориспольская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Бориспольской епархии, во время паломничества состоялся 24-й ежегодный крестный ход, протяженностью 16 км, от города Семятыче на Грабарку.

В ночь на 19 августа в Преображенском храме на горе была совершена литургия, которую возглавил архиепископ Вроцлавский и Щецинский Георгий.

Во время богослужения священники совершили молитву о мире в Украине. Владыка Георгий выразил поддержку Польской Православной Церкви канонической Украинской Православной Церкви и озабоченность препятствием деятельности капелланов УПЦ в силовых структурах страны.

Священники УПЦ стали участниками паломничества по приглашению архиепископа Вроцлавского Георгия и благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия. В состав делегации вошли руководитель сектора Синодального военного отдела пастырской опеки воинов интернационалистов и участников боевых действий протоиерей Вячеслав Яковенко, представители духовенства Бориспольской и Белоцерковской епархий.

В рамках поездки украинская делегация посетила монастырь преподобного Онуфрия Великого в польском селе Яблечне. Перед чудотворным образом святого священники помолились о Церкве и Украине.
ForUm

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