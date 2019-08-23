Инициативы представителя президента в правительстве Андрея Геруса направлены на снижение тарифов на электроэнергию исключительно для промышленности, население его не интересует

Об этом написал экс-председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк на своей странице в Facebook.

«Инициативы Геруса, представителя Коломойского в правительстве, направлены на снижение тарифов на электрическую энергию только для промышленности.

Вы спросите:

- Почему только для промышленности?

- Потому что они заботятся о своем работодателе, только Приват.

- Почему не для населения?

- Потому что вопросы населения их не интересуют», - написал Вовк.

По мнению экс-главы НКРЭКУ, снижение тарифов на электроэнергию для промышленности выгодно владельцам крупных энергоемких предприятий, в частности Игорю Коломойскому.

Напомним, по инициативе представителя президента в правительстве Андрея Геруса 21 августа Кабинет Министров принял постановление о возложении специальных обязанностей на рынке электроэнергии, которое даст возможность с 1 сентября снизить стоимость электроэнергии для бытовых потребителей.

Согласно решению правительства, 35% электроэнергии, производимой предприятием "Укргидроэнерго", будет продаваться по спецобязательствам, вместо 20% как раньше, это позволит снизить цену на электроэнергию на 21 копейку за киловатт-час. Герус 22 августа заявил, что внесенные Кабинетом Министров изменения в положение о возложении специальных обязательств позволят снизить цены на электроэнергию для промышленных потребителей на 10-11% с 1 сентября и возвращают в экономику около 18 млрд грн в год.

Ранее экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк заявил, что в результате снижения цен на электроэнергию для бытовых потребителей из-за изменений в ПСО, Игорь Коломойский получит 18 млрд грн. средств государственных компаний. «Указанные 18 млрд забирают у государственных компаний, а вот снижение цен на электроэнергию получает группа «Приват», - написал Вовк на своей странице в Facebook.