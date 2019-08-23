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В польских Татрах в группу туристов ударила молния, погибли четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщает информационный портал RMF24.

По данным полиции, пострадали около 20 человек. К месту происшествия были направлены четыре вертолета.

По словам очевидцев, буря появилась неоткуда. Туристы направлялись вверх по горе и не обратили внимания на предупреждение гида, через две минуты произошел первый удар молнии.

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«Я не видел удара, когда обернулся, камни летали вокруг нас, везде», - сказал гид. 

На данный момент спасательные службы продолжают операции, так как сообщается, что молния попала и в другие места.

Об инциденте в полицию города Закопане сообщили около 13:15 в четверг.
ForUm

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